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Пугачева покатилась со смеху от упоминания о похищенной Лель

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Максим Галкин развеселил свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист напомнил артистке о певице Кате Лель и ее рассказах о встрече с внеземными цивилизациями.
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В "Сторис" своего "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал свежее видео. Артист через окно высотного дома снимал виды Москвы.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Юморист обратил внимание на виднеющиеся вдалеке башни Москва-Сити. Рядом с небоскребами Максим Галкин замечает в небе белые конденсационные следы от неких летательных аппаратов.

"Посмотрите, какой сюрреалистический пейзаж. Прямо из Москва-Сити стартовали два самолета", – принялся фантазировать комик. "Спасибо, что не на…" – добавила Алла Пугачева. "Да, и куда-то летят. Смотри как, а. Мне кажется, это НЛО. Все. Звоним Кате Лель. Она разбирается в этом. Катька, звоним тебе", – продолжил мысль Максим Галкин.

От внезапной остроты мужа Алла Борисовна буквально покатилась со смеху. Одно упоминание о Кате Лель, судя по всему, подняло Примадонне отечественной эстрады настроение.

Фото: instagram.com/stories/maxgalkinru

Напомним, в начале этого, 2019 года, певица Катя Лель заявила, что контактировала с пришельцами. Более того, инопланетяне похитили звезду и забрали у нее часть зубов. С тех пор, по словам артистки, ее встречи с внеземными цивилизациями происходят регулярно.

"Мы сели за стол, у нас был свой большой дом. И вдруг мы все остановили свои взгляды на каком-то свечении за окном. Я увидела, три огненных красно-желтых луча опускаются в центр светящегося круга. Четко и ровно. И я понимаю, что это видели все. Что потом произошло, я не знаю, я очнулась первая, все смотрят на меня. Я говорю: "Что вы все уставились?" Моей сестре Ире оставили информацию, и она с испуганными глазами сказала: "Открой свой рот". Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови, расстояние, как будто зуба четыре или пять – пусто. Я стала слышать голоса, которые больше никто не слышал", – рассказывала Катя Лель.

22 ноября 2019, 17:02
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