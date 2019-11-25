Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы

Росс Баркли ушел в отпуск в ноябре. Ранее сообщалось, что у спортсмена тяжелая травма. По всей видимости, он сильно переживал из-за того, что не может выйти на поле, если решил от души напиться и начать чудить в дубайском ночном клубе.
Как сообщает Life, молодой человек был в весьма поддатом состоянии, когда его засекли за постыдным делом. На кадрах с места событий видно, что футболист обжимается с крупным мужчиной, будучи полуголым. Под зажигательные треки неизвестный подхватывает Баркли на руки и чуть не падает вместе с ним на стоящую позади хрупкую девушку.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?