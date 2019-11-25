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Спорт

Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы

Фото: www.globallookpress.com
Не секрет, что футболисты, периодически, ведут себя весьма вызывающе. Вот и полузащитник клуба "Челси" решил уйти в отрыв, раздевшись вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы.
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Росс Баркли ушел в отпуск в ноябре. Ранее сообщалось, что у спортсмена тяжелая травма. По всей видимости, он сильно переживал из-за того, что не может выйти на поле, если решил от души напиться и начать чудить в дубайском ночном клубе.

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Как сообщает Life, молодой человек был в весьма поддатом состоянии, когда его засекли за постыдным делом. На кадрах с места событий видно, что футболист обжимается с крупным мужчиной, будучи полуголым. Под зажигательные треки неизвестный подхватывает Баркли на руки и чуть не падает вместе с ним на стоящую позади хрупкую девушку.

Автор: 25 ноября 2019, 10:37
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