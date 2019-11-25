Личный разговор Путина довел украинцев до исступления

На опубликованной в Сети записи видно, что российский лидер беседует с композитором за бокалом шампанского. Она рассказывает президенту о самочувствии общего знакомого.
"Завтра день рождения у него?" – уточнил Владимир Путин. "Милый... Помнишь?" – удивилась Александра Пахмутова. "Конечно", – подтвердил президент и добавил, что обязательно позвонит.
Собеседники общаются на "ты", обратил внимание Смирнов. Большинство комментаторов согласились с тем, что, зная джентльменское поведение российского лидера и его уважение к советским и российским деятелям культуры, подобного формата общения можно было ожидать.
Однако нашлись пользователи, которых разговор довел до исступления. По странному стечению обстоятельств, почти все они оказались украинцами. Об их реакции читателям сообщило издание "Обозреватель".
Примечательно, что конкретных претензий к Путину критики озвучить не смогли. Они обругали видео, других комментаторов и друг друга. Особо буйным посоветовали "увеличить дозу галоперидола".
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