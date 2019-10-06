Знаменитого российского хоккеиста увезли в больницу после матча

Нападающий красноярского хоккейного клуба "Сокол" Алексей Князев после матча против московской "Звезды" был доставлен в больницу.
Во время матча в хоккеиста попала шайба, скорая забрала его из гостиницы с подозрением на перелом лопатки. В ходе осмотра подозрения врачей не подтвердились, у Князева диагностировали сильный ушиб. От госпитализации спортсмен отказался, пишет "телеграм"-канал 112.
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