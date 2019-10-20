Кафельников сообщил о смерти известного теннисиста

Умер теннисист Александр Волков. Спортсмена не стало в возрасте 52 лет.
О трагическом известии сообщил в соцсетях его друг и коллега Евгений Кафельников. "В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг", – написал Кафельников. По данным издания "Чемпионат", причиной смерти спортсмена могла стать алкогольная зависимость.
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