Звезда московского "Спартака" госпитализирована в тяжелом состоянии

Советский олимпийский чемпион Алексей Парамонов срочно доставлен в больницу. По последним данным, легенда футбольного клуба "Спартак" находится в тяжелом состоянии.

Близкий друг Парамонова рассказал, что несколько недель назад самочувствие спортсмена резко ухудшилось, передает teleprogramma.pro. "Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль", – в подробностях высказался о состоянии футболиста источник. Более того, по словам врачей, Парамонов "может умереть в любую секунд". "Его организм изношен на 99,9%", – резюмировали медики.