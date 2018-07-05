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Спорт

Бойкотирующая ЧМ-2018 Тереза Мэй села в лужу

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valient
Посольство России в Лондоне опровергло слухи о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй направили приглашение посетить ЧМ-2018. Британская пресса оконфузилась, распространив ложную информацию.
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В посольстве отметили, что британская сторона сама приняла решение не посещать турнир на официальном уровне. "Мы никого специально не завлекаем, но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с гостеприимством", – объяснили в дипломатическом представительстве.

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Англичане взбунтовались из-за решения Мэй

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране никого не призывали бойкотировать футбольный турнир в России. Он подчеркнул, что на ЧМ-2018 поехали десять тысяч английских фанатов, несмотря на напряженность в отношениях Москвы и Лондона, передает Russia Today.

Стоит отметить, что из-за возникшей ситуации британской прессе пришлось "переобуваться на ходу". Так, газета The Guardian поменяла формулировку своего материала, в котором говорится о том, что Россия якобы направила Терезе Мэй новое приглашение на ЧМ-2018. Отредактировать текст издание заставило опровержение посольства России в Лондоне о том, что вообще существует персональное приглашение для премьера.

Ранее газета сообщила, что после победы сборной Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Москва отправила Мэй новое приглашение на грядущие игры с участием команды ее страны. Позже пресс-секретарь посольства России в Великобритании эту информацию опроверг.

Напомним, что бойкотом на посещение матчей мундиаля власти Великобритании выражают протест Кремлю, которому приписывают отравление в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Москва неоднократно заявляла, что для обвинения России в совершенном преступлении нет никаких оснований.

Автор: Михаил Вштанов5 июля 2018, 08:34
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