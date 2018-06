Терезу Мэй отправили в туалет после нелепого поклона принцу Уильяму

На опубликованных кадрах видно, как премьер-министр Великобритании приняла во время церемонии странную позу, похожую на низкий поклон. Судя по всему, таким образом Мэй поприветствовала герцога Кембриджского, передает Daily Mail.

Реакция на курьез не заставила себя долго ждать. Обитатели всемирной паутины разразились множеством версий касательно того, что именно заставило Мэй столь нелепо оконфузиться. "Такое впечатление, что она вот-вот сядет на пол", – написал один из пользователей Сети. Другие же отреагировали более резко. "Мэй нужно было сходить в туалет перед встречей с Уильямом", – заявил остряк из Twitter.

Позже пресса пролила свет на странное поведение британского премьера. Оказывается, это был знак благодарности Мэй за то, что принц выделил дополнительные 300 миллионов фунтов стерлингов на деятельность центра, где оказывают помощь страдающим от поствоенного синдрома. Многие из этих людей прошли боевые действия в Ираке и Афганистане.

Theresa May should have gone to the toilet before meeting Prince William pic.twitter.com/bOik3p6mUe