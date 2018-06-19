Соловьев пристыдил британцев за неудавшийся бойкот ЧМ-2018
Журналист опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором пристыдил представителей Туманного Альбиона. Соловьев написал, что все усилия Лондона бойкотировать ЧМ-2018 потерпели крах.
В качестве доказательства своих слов ведущий напомнил, что на игру Японии и Колумбии в Саранск прибыла японская принцесса Хисако Такамадо. Он отметил, что подобного российский город еще не видел.
"Что-то бойкот ЧМ-2018, который пытались устроить Тереза Мэй с сотоварищами, совсем не получается", – отметил Владимир Соловьев. Примечательно, что члены японской императорской семьи не посещали Россию более ста лет.
Такого Саранск ещё не видел. Что-то бойкот #чм2018 , который пытались устроить Т.Мэй с сотоварищами, совсем не получается �� https://t.co/5qpCudd7Vk— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 июня 2018 г.
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что представители британского
правительства, а также члены королевской семьи не собираются приезжать на игры мирового
первенства по футболу в Россию из-за дела Скрипалей. ЧМ-2018 проходит
в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаля
прошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские
футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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