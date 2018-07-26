Бразильский чемпион получил российское гражданство

Футболист "Краснодара"
Ари получил российский паспорт и теперь не будет считаться легионером, сообщает
RT. Игрок,
находящийся в России уже 9 лет, отметил, что ему очень нравится здесь и он
давно адаптировался.
Футболист выступает за "Краснодар" с 2013 года. Минувший сезон он провел в "Локомотиве" на правах аренды и стал чемпионом России.
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