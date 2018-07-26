Бразильский чемпион получил российское гражданство

Футболист "Краснодара" Ари получил российский паспорт и теперь не будет считаться легионером, сообщает RT. Игрок, находящийся в России уже 9 лет, отметил, что ему очень нравится здесь и он давно адаптировался.



Футболист выступает за "Краснодар" с 2013 года. Минувший сезон он провел в "Локомотиве" на правах аренды и стал чемпионом России.