В Россию прилетел знаменитый боец ММА

В Россию по приглашению президента Владимира Путина прилетел один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств. Ирландец Конор Макгрегор намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.

Боец ММА вместе с Владимиром Путиным будет наблюдать за игрой французов и хорватов, которая пройдет сегодня, 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. После матча Макгрегор планирует посидеть в одном из столичных ресторанов, а завтра пройтись по магазинам.

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Макрегор не раз с теплотой отзывался о России и россиянах. Одно из последних его высказываний касалось президента.

"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 5 Июл 2018 в 4:51 PDT

Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе.

Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит Макгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегор отметил свое 30-летие.