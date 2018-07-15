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В Россию прилетел знаменитый боец ММА

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK press/Ray Tang
В Россию по приглашению президента Владимира Путина прилетел один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств. Ирландец  Конор Макгрегор намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.
прочитано 660 раз

Боец ММА вместе с Владимиром Путиным будет наблюдать за игрой  французов и хорватов, которая пройдет сегодня, 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. После матча Макгрегор планирует посидеть в одном из столичных ресторанов, а завтра пройтись по магазинам.

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Макрегор не раз с теплотой отзывался о России и россиянах. Одно из последних его высказываний касалось президента.  

My Russian compound is taking shape.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.


Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе.

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund

Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит Макгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегор отметил свое 30-летие.

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund

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Автор: Александр Комаров15 июля 2018, 15:25
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