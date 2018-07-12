Пропавший в Самаре английский фанат найдет пьяным и довольным в московском отеле

Потерявшегося почти неделю назад британского болельщика отыскали в одной из московских гостиниц. Как сообщили в МВД России, в отношении фаната никаких противоправных деяний не совершалось, пишет newizv.ru.
По данным СМИ, британца обнаружили пьяным. Мужчина заявил, что всем доволен и в помощи не нуждается.
О пропаже фаната ранее заявили его родственники. Якобы 6 июля мужчина был на матче Англия – Швеция, который проходил в Самаре в Самаре, но после игры исчез.
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