Итальянцы бастуют из-за перехода Роналду в "Ювентус"

Сотрудники автогиганта FIAT бастуют из-за новостей о переходе в итальянских "Ювентус" форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, передает newizv.ru. "Неприемлемо, когда сотрудники FCA и CNHI продолжают нести огромные экономические потери, а компания тратит сотни миллионов евро на приобретение одного игрока", – заявили на автозаводе.
Дело в том, что FIAT является одним из спонсоров "Ювентуса". Покупка звездного нападающего обошлась клубу в 112 миллионов евро. Зарплата 33-летнего Роналду составит 30 миллионов евро в год. При этом часть затрат по трансферу португальца возьмет на себя компания Exor, владеющая концернами Fiat Chrysler Automobiles (FCA), CNH Industrial (CNHI) и Ferrari.
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