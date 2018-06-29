Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ

В самый разгар футбольного праздника в нашей стране неожиданно разразился совсем неспортивный скандал. Тесно общающиеся с иностранными болельщиками россиянки вызвали шквал критики со стороны некоторых соотечественников, которые бросились обвинять их в неподобающем поведении. Другие, наоборот, принялись отстаивать право россиянок на интимные отношения с иностранцами. Dni.Ru решили посмотреть на ситуацию объективно и вставить свои пять копеек в неутихающие словесные баталии.



Чемпионат мира по футболу внезапно вскрыл проблему, появления которой в дни спортивного праздника никто не ожидал. Несмотря на декларируемые дружелюбие и открытость страны, оказалось, что часть нашего общества не готова принять "слишком тесную" культурную и межнациональную интеграцию. Обнимающиеся и целующиеся с иностранцами россиянки вызвали оторопь у некоторых соотечественников, которые кинулась обвинять их в неподобающем поведении, которое якобы позорит страну.

Разгоревшийся скандал привлек внимание СМИ. Да так, что некоторые журналисты не стеснялись в выражениях, описывая происходящее на улицах российских городов, в которых проходят игры мундиаля. Так, в одном из известных изданий вышел материал с хлестким заголовком "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Впрочем, позже слово "поколение" было заменено на "время", но бдительные интернет-пользователи уже успели сделать массу скриншотов.

Автор колонки, который, как выяснилось, является членом Межрегионального союза писателей Украины, окрестил наших соотечественниц "паршивыми овцами", которые, по его мнению, "впали в сексуальную горячку". Происходящее публицист назвал следствием преклонения перед Западом.

Другая часть медийного сообщества, наоборот, выступила в поддержку девушек. Так, видеоблогер Юрий Дудь заявил, что наши соотечественницы могут заниматься сексом с любым человеком, который им понравится. Журналист и автор популярного канала на YouTube пояснил, что для россиянок иностранцы кажутся более привлекательными, поскольку следят за собой и стараются быть в хорошей физической форме даже в зрелом возрасте.

Дискуссия о поведении россиянок вылилась и в социальные сети. Так, в социальной сети "ВКонтакте" набирает популярность группа Buceta Rosa ("розовая вагина"). Ее название происходит от одноименной песни, которую бразильские фанаты исполнили вместе с россиянкой, не владевшей португальским языком. Видео получило большой резонанс в Сети, а на родине болельщиков уже пообещали разобраться с их поведением. Участники группы жестко критикуют общающихся с иностранцами российских девушек, публикуют соответствующие фотографии и видеозаписи, сопровождая оскорбительными комментариями.

Постараемся взглянуть на ситуацию со стороны и оценить ее объективно. Абстрагируемся как от тех, кто клянет россиянок на чем свет стоит, так и от тех, кто отстаивает их право предаваться любовным утехам с бразильцами, аргентинцами, мексиканцами и другими представителями интернациональной футбольной семьи.

Как известно, человек – существо социальное. Любой цивилизованный социум, которым, несомненно, является и российское общество, налагает на своего представителя определенные этические и моральные обязательства, призывая следовать установленным и общепринятым нормам приличия.

Ведешь себя подобающе – интегрируешься в общество. Те же, кто подчеркнуто игнорируют принятые нормы и правила, зачастую негласные, подвергаются критике и порицанию. Моральные и этические нормы существовали, существуют и будут существовать в любом социуме вне зависимости от его политического, экономического, культурного и религиозного бэкграунда. Это данность, от которой никуда не деться.

С началом всеобщей глобализации, стиранием культурных и экономических границ морально-этические правила подвергаются некоторым изменениям, подстраиваясь под потребности времени. Тем не менее человек по-прежнему живет в определенных рамках, которые не позволяют социуму скатиться к состоянию дикой природы и первобытного общества.

И упразднить общепринятые нормы не в силах даже такое грандиозное событие, как чемпионат мира по футболу. А раз так, то никто не отменял необходимость соблюдать элементарные правила приличия, вести себя в публичном пространстве корректно и пристойно.

Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup) 28 Июн 2018 в 7:47 PDT

В отношениях с иностранцами нет абсолютно ничего предосудительного. Любой человек имеет право распоряжаться своей жизнью так, как ему хочется. С кем общаться, встречаться, кого любить, за кем ухаживать и прочее – это дело каждого отдельного члена социума, и чтение ему нотаций является не чем иным, как бестактным вмешательством в личную жизнь. И мужчины, осуждающие наших девушек за их тесное общение с зарубежными болельщиками, на самом деле несколько лукавят. Сами они, судя по комментариям в социальных сетях, были бы не прочь "подцепить" симпатичную иностранку.

Другое дело, что забывать о нормах приличия все-таки не стоит. Судя по многочисленным видеозаписям в Сети, некоторые наши соотечественницы ведут себя с зарубежными болельщиками очень раскованно и откровенно и, кажется, напрочь забывают про элементарные правила поведения. Причем происходит все это в самых что ни на есть публичных местах.

Но кто мешает знакомиться с иностранцами и проводить с ними время в более приличных формах? Встретиться, посидеть в кафе, баре или ресторане, пообщаться и, если уж так сильно хочется, поехать после этого в гостиницу. Самая элементарная система поведения, которой мы следуем в повседневной жизни. И разве кто-то кого-то за это осуждает?

Мундиаль – действительно очень значимое для нашей страны событие, позволяющее показать Россию открытой и дружелюбной страной, сломать все те негативные стереотипы и мифы, которые годами, а в некоторых случаях десятилетиями и даже веками культивировались и продолжают культивироваться за рубежом антироссийски настроенными пропагандистами и прочими "доброжелателями".





И любовь – прекрасное, важнейшее дополнение к этому замечательному празднику. Множество самых разных наций, культур и религий – все это ровно на один месяц смешалось на российской почве в удивительный, яркий и разнообразный коктейль, который мы имеем счастье наблюдать на улицах наших городов.

"Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше, потому что эти дети потом, спустя много лет, будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу", – сказал в день начала мундиаля глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

Так давайте не портить этот прекрасный праздник жизни. Общайтесь, встречайтесь, влюбляйтесь, но не забывайте, что вести себя нужно прилично. Пусть даже вокруг царит опьяняющая атмосфера всеобщей радости и безудержного веселья.