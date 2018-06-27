Болельщики в ужасе из-за 40-градусной жары в Волгограде

В Волгограде установилась 40-градусная жара. Болельщики, прибывшие на чемпионат мира, не ожидали такого от России. Первыми на погоду пожаловались англичане, заявившие, что лето на берегу Волги они представляли себе иначе, передает novostivolgograda.ru.
Отметим, что согласно поручению губернатора Андрея Бочарова, дороги и пешеходные зоны спецмашины проливают водой. А в местах массового пребывания людей организовано дежурство медиков. Волонтеры раздают гостям Волгограда питьевую воду, и бумажные головные уборы и вееры.
28 июня в Волгограде пройдет матч между сборными Японии и Польши. Игра начнется в 17:00.
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