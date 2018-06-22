Аргентинского болельщика наказали за грязную выходку с россиянкой

Футбольный болельщик
из Аргентины лишился права посещать матчи ЧМ-2018 из-за непристойного
поведения, сообщает телеканал "360". Фернандо
Пенови разместил в социальных сетях видео, где он уговорил не знающую испанского
языка российскую девушку произнести несколько неприличных фраз.
Как отмечает сетевое издание m24.ru, власти Аргентины попросили организаторов мундиаля лишить их соотечественника Fan-ID. "Сексистское и неуважительное поведение. После того как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион", – пояснила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 июня 2018 г.
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