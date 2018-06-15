Врачи поставили неутешительный диагноз Дзагоеву

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев в пятницу, 15 июня, сделал МРТ после травмы, полученной в ходе матча с Саудовской Аравией, сообщили в Twitter отечественной команды. Там отметили, что врачи диагностировали у игрока повреждение мышц задней поверхности бедра. В течение ближайших суток будут определены сроки восстановления полузащитника сборной России.

Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.

Как отмечает ТАСС, ранее президент Российской футбольной премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин заявил, что Дзагоев, предположительно, выбыл на две недели из-за травмы. Напомним, что дебют российской сборной на ЧМ-2018 состоялся в четверг на московском стадионе "Лужники" и завершился победой со счетом 5:0.