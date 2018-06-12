Трагедия олимпийского чемпиона: 1,5-годовалая дочь утонула на вечеринке

Олимпийский чемпион Боде Миллер на своей странице в Instagram рассказал о жуткой трагедии, которая потрясла его семью. Полуторогодовалая дочь американского горнолыжника скончалась, утонув в бассейне во время вечеринки.

Трагедия в семье одного из самых известных американских горнолыжников произошла 9 июня. Боде Миллер и его жена Морган Бек отправились на вечеринку. 18-месячную дочь пара решила взять с собой.

Во время праздника ребенок случайно упал в бассейн, передает StarHit. Взрослые, судя по всему, не сразу заметили произошедшее. Девочку вытащили из воды, а на место прибыли сотрудники скорой помощи. Все усилия специалистов оказались тщетны и девочка скончалась 10 июня.

Публикация от Bode Miller (@millerbode) 11 Июн 2018 в 4:07 PDT

"Никогда даже за миллион лет мы не могли подумать, что испытаем такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее во всей полноте каждый день", – написал Боде Миллер. "Наша семья почтительно просит не беспокоить нас в это болезненное время", – добавил он. Свой пост спортсмен сопроводил трогательными снимками дочери. Такое же сообщение было опубликовано и на странице его жены в Instagram.

Публикация от Bode Miller (@millerbode) 22 Фев 2018 в 1:07 PST

Подписчики олимпийского чемпиона выразили свои глубочайшие соболезнования по поводу произошедшего. Они отметили, что потерять своего ребенка – это худшее, что может произойти с родителями и пообещали молиться за всю семью.

Боде Миллер завоевал звание олимпийского чемпиона в 2010 году. Несмотря на то. что в 2015 году он пропустил горнолыжный сезон, атлет подчеркнул, что не собирается уходить из мира спорта. Помимо спортивных достижений Боде Миллер был известен как заботливый отец. Он часто публиковал снимки с детьми, не забывая сопровождать их трогательными подписями.