Бывший тренер сборной России умер по пути на собственную свадьбу

Экс-тренер сборной команды России по тяжелой атлетике во время Олимпиады в австралийском Сиднее Юрий Плотников умер по пути на собственную свадьбу. Причина его смерти пока не известна.

Трагедия произошла 12 марта в аэропорту Домодедово на борту самолета Москва – Анталья. Спортсмен вместе со спутницей собирался в отпуск. На турецком курорте они планировали узаконить отношения и провести медовый месяц.

Во время посадки Юрию Плотникову стало плохо: он начал тяжело дышать, а потом захрипел. Вылет задержали. Прибывшие врачи констатировали смерть.

"Я с Юрой разговаривал буквально за пару дней до его кончины. Он мне сказал, что скоро улетает за границу со своей новой женщиной, с которой хочет сочетаться узами брака. Потом ему нужно было закончить кое-какие дела по наследству", – цитирует "Московский комсомолец" Максима, друга тренера.

Добавим, что Плотников планировал жениться в третий раз. Его вторая супруга недавно умерла и оставила ему квартиру в Болгарии.

Плотников Юрий Борисович — заслуженный тренер России. Под его руководством сборная штангистов нашей страны завоевала на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году одну серебряную и две бронзовых медали. Плотников давно отошел от спорта и жил на пенсионные накопления.