Знаменитый спортсмен разбился на мотоцикле

Во время первого круга квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy погиб известный спортсмен Дэн Нин. Мотогонщик разбился в результате несчастного случая и скончался на месте.
Когда машина скорой направлялась к пострадавшему, в нее врезался еще один спортсмен. Он попал в больницу, пишет "Газета.ru". Причины случившегося устанавливаются.
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