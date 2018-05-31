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Знаменитый спортсмен разбился на мотоцикле

прочитано 1126 раз

Во время первого круга квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy погиб известный спортсмен Дэн Нин. Мотогонщик разбился в результате несчастного случая и скончался на месте.

Когда машина скорой направлялась к пострадавшему, в нее врезался еще один спортсмен. Он попал в больницу, пишет "Газета.ru". Причины случившегося устанавливаются.

Автор: Евгений Мышко31 мая 2018, 10:45

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