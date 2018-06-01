Назван новый тренер "Реала"

Зинедина Зидана может заменить на этом посту аргентинец Маурисио Почеттино. По крайней мере, такой информацией владеет ESPN. Пока Почеттино возглавляет английский "Тоттенхэм", однако с ним ведут переговоры представители мадридского клуба, передает Пятый канал.
Напомним, 31 мая Зинедин Зидан объявил, что покидает "Реал". Наставник объяснил свой уход тем, что команде нужны "новые тренерские решения".
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