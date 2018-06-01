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Спорт

Российского тренера жестоко затравили на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
В Незалежной недовольны назначением российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера украинской сборной по биатлону. Решение пригласить на этот пост россиянина посчитали "плевком в сторону страны".
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Спортивный телекомментатор Андрей Столярчук раскритиковал назначение Андрея Прокунина на должность старшего тренера сборной Украины по биатлону. Он заявил, что российский специалист во главе украинской национальной команды – это просто аморально.

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По мнению спортивного деятеля, большое количество болельщиков теперь не будут смотреть биатлон, потому что расценивают это назначение как плевок в сторону Украины. "В какой-то мере я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры, и его планируют назначить на пост старшего тренера женской сборной", – рассказал комментатор.

Столярчук неоднократно называл Россию страной-агрессором. Подобного мнения придерживаются и некоторые члены Олимпийского комитета Украины, пишет "Газета.ru".

В марте 2018 года вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что их спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. По его словам, для снятия запрета необходимо "улучшение политической ситуации".

Тем не менее слова журналиста не встретили поддержки со стороны деятелей украинского спорта. Тот же Брынзак выразил иное мнение по этому вопросу. "Мне важно, чтобы тренер был профессионалом, а команда показывала результат. Национальность тренера не имеет значения. Хорошие люди и плохие люди есть и на Украине, и в России. Мое дело – спорт, политикой мы не занимаемся", – поделился мнением вице-президент НОК Украины.

Прокунин споры о его назначении не комментирует. В 2018 году россиянин получил официальное разрешение Международного олимпийского комитета выступать на зимних Олимпийских играх за Южную Корею в качестве действующего спортсмена.

Андрей Прокунин – многократный чемпион России. В 1999 году он стал серебряным призером зимней универсиады в словацком Попраде в спринте, а в эстафете в составе национальной сборной выиграл золотую медаль.
Автор: Михаил Вштанов1 июня 2018, 10:43

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