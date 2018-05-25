Знаменитая 33-летняя пловчиха умерла от рака

Скончалась двукратная чемпионка Европы, пловчиха Даниэла Самульски. Спортсменке было 33 года, передает Swimswam.
В 2011 году Самульски поставили диагноз "рак желудка". Из-за болезни она была вынуждена завершить карьеру.
Даниэла Самульски является двукратной чемпионкой Европы, многократной призеркой первенств мира. У пловчихи остались двое маленьких детей.
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