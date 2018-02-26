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Спорт

Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото: GLOBAL LOOK press/David G. Mcintyre
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане порадовала не только яркими выступлениями спортсменов и новыми мировыми рекордами, но и нелепыми курьезами. Dni.Ru решили напомнить читателям о самых ярких конфузах Игр.

Продолжение: Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады
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РОССИЙСКИЙ ФЛАГ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

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Самый первый конфуз произошел во время торжественной церемонии открытия Олимпиады. Российский флаг, который запретил МОК, все-таки появился хоть не на стадионе, но в телеэфире. По нелепой ошибке наш триколор показали во время прохождения сборной Франции в прямой трансляции по корейскому телевидению.

Не исключено, что это была вовсе не ошибка. Таким необычным образом сотрудники южнокорейского телевидения поддержали россиян на Олимпиаде. К тому же некоторые наблюдатели отмечают, что отношения именно российских и французских спортсменов крайне непростые. Вспомнить хотя бы конфликт биатлонистов Антона Шипулина и Мартена Фуркада.


ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ КОСТЮМ

Французская фигуристка Габриэла Пападакис призналась, что пережила на Олимпиаде самый страшный кошмар. Девушка все еще не может отойти от шока. Во время выступления с Гийомом Сизероном у спортсменки предательски съехал в сторону лиф костюма, оголив грудь.  

"Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые, однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать", – рассказала спортсменка в слезах после соревнований. После выступления Сизерону пришлось успокаивать партнершу. Этот конфуз, безусловно, повлиял на результаты – Пападакис и Сизерон взяли серебро.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel

ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ

13 февраля 17-летняя американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золото Олимпиады-2018. Ведущий радиостанции KNBR Патрик Коннор был в восторге от юной чемпионки, но перестарался с эпитетами и потерял работу.

"Она чертовски привлекательна. У нее такая сочная филейная часть, как маленький горячий кусочек пирога. Она в полном порядке. Ей только 17? Ну что же, обратный отсчет пошел. Жду, когда ей будет 18", – воскликнул Патрик.


ПЯТЬ МЕШКОВ ВИННИ-ПУХОВ

В короткой программе один из самых титулованных фигуристов современности – японец Юдзуру Ханю занял первое место, получив 111,68 балла. После завершения выступления на спортсмена с трибун полетели сотни Винни-Пухов.

Дело в том, что Винни – любимая игрушка Ханю. И болельщики на различных соревнованиях постоянно забрасывают лед игрушечными медвежатами. На этот раз они принесли на трибуны пять огромных мешков с Винни-Пухами.

Юдзуру Ханю. Фото: GLOBAL LOOK press/Kenjiro Matsuo

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН

Представитель сборной Королевства Тонга вновь стал звездой телеэкранов всей планеты. Он произвел фурор, выйдя на стадион "Маракана" в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом.

Пита Тауфатофуа упорно продолжает участвовать в Играх. На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Пита был тхэквондистом. Ради зимней в Пхенчхане спортсмен оперативно переквалифицировался в лыжники, успев, правда, позаниматься этим видом спорта лишь 12 недель. В Южной Корее он принял участие в гонке на 15 километров, заняв 114-е место из 116.

Пита Тауфатофуа. Фото: GLOBAL LOOK press/Scott Mc Kiernan

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ – В МАСКЕ

Чешская сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка завоевала золотые медали Пхенчхана и в сноуборде, и в горных лыжах. Однако, как оказалось, Эстер настолько не верила в свою победу в горных лыжах, что отказалась снимать лыжную маску на пресс-конференции. Спортсменка аргументировала свое решение тем, что не ждала первого места и не накрасилась.


ВЕЛИКАЯ МОШЕННИЦА

Пользователи соцсетей назвали американку Элизабет Суэйни, которая выступала в Пхенчхане в соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-хафпайп за сборную Венгрии, самой великой мошенницей в истории Игр. Суэйни начала заниматься спортом в возрасте 25 лет и решила попасть на Олимпийские игры.

Не имея шансов пробиться в состав сборной США, Суэйни начала выступать за сборную Венесуэлы. После неудачных результатов она решила представлять команду Венгрии. Для того, чтобы попасть на Игры-2018, Суэйни надо было несколько раз войти в топ-30 на этапах Кубка мира. Американка выступала только на тех стартах, где число участников не превышало 29. Таким образом, Суэйни выполнила норматив и смогла попасть на Игры. 


ЛЫЖНИЦА-НЕУМЕХА

Российская биатлонистка совершила роковую ошибку во время олимпийской гонки. Ульяна Кайшева забыла пройти штрафной круг после того, как к ее результату были добавлены две минуты. Она не прошла один из пяти штрафных кругов, который заработала за четыре огневых рубежа. Молодая россиянка финишировала на 38-м месте вслед за Дарьей Домрачевой.

К концу гонки она сместилась на 52-ю позицию, а Домрачева оказалась на 37-й. Выиграла гонку преследования Лаура Дальмайер, которая принесла сборной Германии третье золото в трех олимпийских стартах. На втором месте – российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, она принесла серебряную медаль сборной Словакии, за которую выступала на Олимпиаде. Третьей стала француженка Анаис Бескон.


ПОЛУЧИЛА ПО РУКАМ

Болельщица из КНДР из группы поддержки поплатилась на Олимпиаде за то, что решила похлопать американским фигуристам. Девушки активно поддерживали своих спортсменов, после которых на лед вышли американцы. Одна из северокорейских болельщиц попыталась похлопать и им, однако быстро получила по рукам от своей бдительной соседки. Произошло это на глазах у всего стадиона и под прицелом камер.


НЕОБЫЧНАЯ ФОРМА

Форма конькобежек из олимпийской сборной США вызвала недоумение у болельщиков. Пользователи Сети назвали дизайнера, придумавшего облачение для американок, извращенцем. Внимание зрителей привлекли тканевые вставки между ног спортсменок. Они отличались от основной формы по цвету и подчеркивали половые органы.

Девушки щеголяли в обтягивающих темных комбинезонах со светлыми вставками в причинных местах. Круглые контрастные "заплатки" сразу бросались в глаза. Болельщики признались: хоть они и сидят по другую сторону экрана, все равно краснеют.

Who the hell designed these and why? from r/funny

ОЗАБОЧЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Олимпиада в Пхенчхане подняла посещаемость известных ресурсов Tinder и Pornhub. Выяснилось, что спортсменам нужен секс. Количество пользователей сайта знакомств выросло на 348%, а портала для взрослых – на 70%.

Секс на Олимпиаде – уже давно не закрытая тема, а одна из самых обсуждаемых новостей перед Играми – количество презервативов для спортсменов. В корейскую олимпийскую деревню завезли 110 тысяч презервативов (по 37 на каждого) – на десять тысяч больше, чем в Ванкувере в 2010-м и в Сочи в 2014-м. 

Автор: Александр Комаров26 февраля 2018, 21:03
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