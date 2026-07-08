Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления

Легендарный гипнотизер, чьи "установки" когда-то заставляли замирать у экранов целую страну, сам оказался заложником коварного недуга, перед которым его знаменитая магия оказалась бессильна.



В жизни главного мистификатора советской эпохи наступила по-настоящему черная полоса. Анатолий Кашпировский, десятилетиями убеждавший миллионы людей в своей способности исцелять любые болезни одним лишь взглядом или взмахом руки, столкнулся с суровой реальностью, которую невозможно "заговорить". Как стало известно из осведомленных источников, 86-летний мэтр психотерапии был экстренно госпитализирован в одну из ведущих столичных клиник в критическом состоянии.

Все началось с внезапных и невыносимых болей в области живота. Однако вместо того, чтобы довериться профессионалам, Кашпировский совершил роковую ошибку, едва не стоившую ему жизни. Привыкший полагаться исключительно на собственные методы и безграничную силу воли, артист решил заняться самолечением в четырех стенах своей квартиры.

По данным СМИ, ситуация приняла катастрофический оборот, когда гипнотизер начал самостоятельно ставить себе капельницы с мощными антибиотиками. Подобные игры со здоровьем в столь почтенном возрасте — это практически игра в "русскую рулетку". Организм престарелой звезды не выдержал массированной химической атаки, и состояние пациента начало стремительно ухудшаться. Когда боли стали совсем невыносимыми, близкие настояли на немедленной помощи настоящих врачей, а не мистических пассов.

В больнице медики действовали по протоколу экстренной помощи. Кашпировскому провели срочное стентирование, чтобы восстановить жизненно важные функции организма. Однако самое страшное ждало "главного мага страны" после получения результатов биопсии. Исследование тканей подтвердило худшие опасения врачей: у Анатолия Михайловича обнаружена злокачественная опухоль.

Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в светских кругах и среди преданных поклонников маэстро. Человек, который обещал "рассасывание швов" и избавление от самых тяжелых диагнозов через телевизионный экран, теперь сам вынужден искать спасения у онкологов. Ирония судьбы в этой ситуации выглядит особенно горькой. Пока скептики в соцсетях упражняются в остроумии, напоминая Кашпировскому о его собственных обещаниях "бессмертия", сам артист пытается сохранить лицо и остатки бодрости духа.

На данный момент Анатолий Михайлович находится под строжайшим наблюдением специалистов. Ему прописан жесткий постельный режим, специальная лечебная диета и длительный курс терапии. О возвращении на сцену в ближайшее время не может быть и речи. Все запланированные на лето "лечебные сеансы", на которые уже были раскуплены тысячи билетов ностальгирующими россиянами, официально перенесены на сентябрь.

Сам Кашпировский, судя по всему, до конца не готов признать свое поражение перед болезнью. Он продолжает верить, что сможет восстановиться и снова выйти к публике, чтобы продемонстрировать феноменальную живучесть своего организма. Однако врачи настроены скептически: в 86 лет онкологический диагноз в сочетании с последствиями неудачного самолечения требует колоссальных ресурсов организма, которых у артиста может просто не хватить.