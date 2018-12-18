Губерниева затравили после скандала с российским биатлонистом

Болельщики обрушились в соцсетях с критикой на спортивного комментатора. Некоторые россияне и вовсе требуют уволить Дмитрия Губерниева после того, как он назвал чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова вруном.

Громкий скандал прогремел после того, как глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Сам же спортсмен заверил, что такого не говорил и вообще не разговаривал с руководством и тренерами сборной.

Один из подписчиков Губерниева в Instagram написал: "Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". В свою очередь спортивный комментатор добавил: "Точно, и врун".

После этого журналиста затравили в соцсетях. "Почему никто не поставит этого холуя на место?", "Какого черта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона несет чушь, то мужики непонятные какие-то", "Один губерник у нас молодец, всегда больше всех знает", "Да. В этом сезоне он превзошел самого себя. Сам создает сенсации, сам их потом опровергает, сам себя восхваляет. Гонки не комментирует вообще(( Я за этот австрийский этап от него просто устала", – обрушились на Губерниева болельщики.

Как писали "Дни.ру", свои претензии ранее россияне адресовали и главе СБР Владимиру Драчеву в его Instagram-аккаунте. "Вам бы следовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как Вы его обвинили и отстранили", – отметил один из пользователей. "Позорище! Бедные спортсмены!" – добавил другой.