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Спорт

Губерниева затравили после скандала с российским биатлонистом

Дмитрий Губерниев. Фото: www.globallookpress.com
Болельщики обрушились в соцсетях с критикой на спортивного комментатора. Некоторые россияне и вовсе требуют уволить Дмитрия Губерниева после того, как он назвал чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова вруном.
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Громкий скандал прогремел после того, как глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Сам же спортсмен заверил, что такого не говорил и вообще не разговаривал с руководством и тренерами сборной.

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Один из подписчиков Губерниева в Instagram написал: "Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". В свою очередь спортивный комментатор добавил: "Точно, и врун".

После этого журналиста затравили в соцсетях. "Почему никто не поставит этого холуя на место?", "Какого черта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона несет чушь, то мужики непонятные какие-то", "Один губерник у нас молодец, всегда больше всех знает", "Да. В этом сезоне он превзошел самого себя. Сам создает сенсации, сам их потом опровергает, сам себя восхваляет. Гонки не комментирует вообще(( Я за этот австрийский этап от него просто устала", – обрушились на Губерниева болельщики.

Как писали "Дни.ру", свои претензии ранее россияне адресовали и главе СБР Владимиру Драчеву в его Instagram-аккаунте. "Вам бы следовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как Вы его обвинили и отстранили", – отметил один из пользователей. "Позорище! Бедные спортсмены!" – добавил другой.

Автор: Валерия Нарская18 декабря 2018, 14:13
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