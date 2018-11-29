Умер знаменитый отечественный футболист

29 ноября скончался экс-защитник сборной СССР Виктор Матвиенко, сообщает пресс-служба киевского "Динамо". О причинах смерти и подробностях, касающиеся похорон, пока неизвестно.
Матвиенко вошел в состав сборной СССР в 1971 году. Стал бронзовым призером на Олимпиаде в 1976 году. В середине 70-х спортсмен получил звания заслуженного мастера спорта СССР и мастер спорта международного класса. После 30-летия завершил спортивную карьеру и приступил к работе тренера. Работал в украинской Федерации футбола.
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