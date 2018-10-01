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Спорт

Жена Ковальчука оголилась перед публикой

Николь Ковальчук. Фото: instagram.com/nikolkovalchukofficial
Супруга хоккеиста, нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука эпатировала народ эротическим фото. Николь поделилась откровенным снимком на своей страничке в Instagram.

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У супруги знаменитого хоккеиста более 45 тысяч фолловеров. Девушка регулярно радует их фото и видео из личной жизни.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

На новом снимке Николь – в черном прозрачном сексуальном нижнем белье. Поклонники отметили, что жена хоккеиста выглядит великолепно, демонстрируя привлекательную фигуру.

Подписчики оставляли массу комплиментов Ковальчук, не скупясь на эпитеты. "Секси", "Огонь", "Шикарная", "Супер", "Красавица Николь", "И это многодетная мама. Пример для многих! Достойно", – написали пользователи соцсети.

Ранее жена Ильи Ковальчука стала победительницей конкурса "Мисс фитнес-бикини". Мать четверых детей похвасталась в социальных сетях медалью и кубком, которые завоевала на состязаниях по бодибилдингу.

Николь Амбразайтис (Ковальчук) – личность интересная, известная в музыкальном и спортивном мире. Жена Ильи Ковальчука в недалеком прошлом была солисткой популярной группы "Мираж".

После школы девушка заключила контракт с итальянским модельным агентством и четыре года провела на Средиземноморском побережье, после чего отправилась в Москву. Сегодня 34-летняя Николь – хранительница семейного очага.

Автор: Валерия Нарская1 октября 2018, 12:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук

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