Молодой спортсмен умер во время матча

Регбист клуба "Беразетеги" Гонсало Кастро умер во время матча третьего дивизиона чемпионата Аргентины с "Флорестой", передает RT. Молодой человек получил удар в грудь в результате силового приема соперника, после чего ему стало плохо.

Врач команды начал оказывать пострадавшему первую помощь. Когда у 20-летнего спортсмена начались судороги, вызвали скорую помощь, но та долго не приезжала. Было решено доставить регбиста в больницу на автомобиле, однако по дороге Кастро скончался.

