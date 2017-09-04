Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Настоящие мексиканские страсти разыгрались в семье британского футболиста Уэйна Руни. Его беременная жена ушла из дома после того, как узнала из таблоидов, что спортсмен изменяет ей с девушкой легкого поведения.

Оскорбленная Колин Руни прервала свой отпуск на Майорке сразу после того, как на страницах крупных британских СМИ появилась информация о том, что ее супруга застали в машине с путаной Лаурой Симпсон. Беременная четвертым ребенком женщина забрала троих сыновей и уехала в дом родителей в Ливерпуль, передает The Sun.

По словам друзей Колин, сейчас она обдумывает, что ей делать дальше. При этом, женщина уверена, что ее браку с футболистом пришел конец. История с девушкой из эскорта стала "последней каплей, переполнившей чашу терпения" Колин, которая теперь чувствует себя униженной.

"Если в ближайшее время она изменит свое мнение и вернется к Уейну ради детей, то это будет действительно его последний шанс", – заявил инсайдер. По словам источника, футболист пытался оправдаться за скандальную ситуацию перед женой, заявив, что просто провожал Лауру до дома.

Однако Колин не поверила этим объяснениям. Также инсайдер рассказал, что оба супруга сейчас переживают о том, как этот скандал скажется на здоровье их будущего, четвертого малыша.

Ранее полиция задержала 31-летнего футболиста Уэйна Руни за управление автомобилем в нетрезвом виде. В этот момент в его машине сидела 29-летняя Лора Симпсон, которая занимается эскортом с богатыми клиентами.