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Спорт

Отец Липницкой готов на крайние меры

Юлия Липницкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Yusuke Nakanishi
Вячеслав Липницкий, называющий себя отцом оставившей спортивную карьеру олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, намерен доказать, что Юля его дочь. Ради этого он готов выплатить алименты за 19 лет, помочь Юле поступить в МГИМО и даже пройти тест ДНК.
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"Это было много лет назад, когда я встречался с Даниэлой, матерью Юли. У нас были отношения, но я даже не подозревал, что она в положении, лишь увидел перемену в настроении. Помню, что мы обсуждали, как назвали бы детей. Расстались, скажем так, из-за пустяков. Не сошлись характерами, ей не нравились мои вредные привычки, хотя они есть у каждого", – рассказал в интервью RT Вячеслав Липницкий, который упорно называет себя отцом олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Юля в свою очередь родителя не признает.

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По словам мужчины, мама Юли, Даниэла, до сих пор не может его простить и поэтому настраивает дочь против общения с ним, прячет дочь от отца. Поскольку Юля с детства росла в тепличных условиях и за нее все всегда решала мама, 19-летняя дочь до сих пор находится под ее влиянием: говорит и делает то, что ей внушает или от нее требует мать. "Я несколько лет слежу за дочерью, смотрю новости, знаю информацию, которую СМИ обходят", – уточнил мужчина.

"По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом... Этот человек – откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет... Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои "папаши или родственники", одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде", – заявляла ранее Юлия Липницкая в развернутом интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

Предполагаемый отец тем временем готов пойти на любые поступки, чтобы вернуть дочернее расположение Юли и доказать, что он не самозванец. Например, самым очевидным и надёжным методом – сдать тест на ДНК.

"Я согласен, я знаю, что он будет положительным на 100%. Я собираюсь сдать тест ДНК. Никаких сомнений быть не может в том, что я ее отец. Юлия — мой ребенок. Я хотел бы помочь ей поступить в университет. Она очень умная девочка. Хотя мы и находимся на расстоянии, я знаю своего ребенка. Хочу, чтобы она поступила в МГИМО. У меня есть средства. Я готов пойти на жертвы, отказаться от чего-либо ради того, чтобы она училась... 19 лет я не участвовал в ее воспитании... Я обязан выплатить алименты за все время", – говорит Вячеслав Липницкий.

По его словам, когда перед Олимпиадой он увидел Юлю, он был уверен, что она выиграет золото. "В тот период я видел сны, в которых она была маленькой девочкой. Я проснулся, но меня не покидало ощущение, что это было наяву. Тогда я понял, что должен быть с ней", – заключил Липницкий.

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 20:16
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Как взрослеет Юлия Липницкая

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