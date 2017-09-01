Российский боксер взял бронзу на чемпионате мира

Российский боксер Тамир Галанов получил бронзовую медаль чемпионата мира. Он уступил в весовой категории до 52 килограмм кубинцу Йосвани Вейтие.
Поединок завершился со счетом 2:3. Представитель Кубы встретится в финале с победителем пары Жасурбек Латипов (Узбекистан) – Ким Ын Кхю (Южная Корея), передает "Газета.ru".
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