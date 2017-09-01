Болельщик напал на российского велогонщика (видео)
Инцидент произошел во время 12-го этапа многодневного заезда "Вуэльта Испании". Как видно на записи, размещенной в Twitter, один из болельщиков внезапно выбежал наперерез гонщику швейцарской команды Katusha-Alpecin Максиму Белькову, а затем сильно толкнул, выбив из-под него велосипед.
Спортсмен упал, вылетев за пределы трассы. Позже Бельков продолжил заезд и пришел к финишу 94-м. Победителем этого этапа стал поляк Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal.
WTF is happening here?pic.twitter.com/UsrXxNDXgw— ProCyclingStats.com (@ProCyclingStats) 31 августа 2017 г.
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