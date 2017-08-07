Именитый российский спортсмен переметнулся в США

Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США. Теперь он сможет представлять эту страну на международных соревнованиях.

Спортсмен добивался американского гражданства с лета прошлого года, сообщает Swim Swam. Пловец отказался от выступлений за сборную России в 2013 году из-за конфликта с Всероссийской федерации плавания.

Напомним, ВФП отказывалась допустить Вятчанина к участию в Кубке России, который проходил в Казани. Спортсмена обвиняли в том, что он не представил тренировочный план и на протяжении нескольких месяцев не выходил на связь с тренерами сборной.

В последний момент его все же взяли на турнир, где он выполнил квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, но в итоге отказался там выступать.

Как писали Dni.Ru, Аркадий Вятчанин в мае 2015 года получил гражданство Сербии. Однако он так ни разу и не выступил под флагом этой страны. В сентябре 2016 года пловец сообщил, что FINA отказалась сменить его спортивное гражданство на сербское.

Отметим, 33-летний пловец является четырехкратным чемпионом Европы и четырехкратным призером чемпионата мира. Кроме того, он – двукратный бронзовый призер Олимпиады 2008 года в Пекине. Семь раз выигрывал чемпионат Европы в плавании на короткой воде. С осени 2011 года постоянно тренируется в США у наставника Грегга Троя.