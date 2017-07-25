Российского хоккеиста-чемпиона поймали на допинге

В пробах крови трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова, которые он сдавал во время чемпионата КХЛ-2016/17, были обнаружены запрещенные вещества. В результате 36-летний спортсмен был отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года, передает Lenta.ru. Также за допинг были дисквалифицированы защитники Андрей Конев и Дерек Смит. Вернуться на лед они смогут 19 ноября 2017 года и 2 сентября 2018-го соответственно.