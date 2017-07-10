Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери

Гимнастка Алия Мустафина и бобслеист Алексей Зайцев впервые опубликовали в соцсетях фотографии их дочери. Они приурочили публикацию снимков ко Дню семьи, любви и верности.

Двукратная олимпийская чемпионка опубликовала фотографию дочери на своей странице в социальной сети Instagram. На ней видно, что малышка держит маму за безымянный палец. "С прекрасным праздником всех!!!" – прокомментировала Алия Мустафина этот кадр. "Когда в семье царит любовь – ничего прекрасней не придумать, и все это может быть благодаря верности", – написала она.

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Июл 8 2017 в 11:58 PDT

В свою очередь, ее супруг Алексей Зайцев разместил на ресурсе снимок, на котором он запечатлен с малышкой на руках. Фактически это первая фотография, на которой девочку видно в полный рост. "А мы семья!!!" – прокомментировал бобслеист этот кадр.

Публикация от A l e x e y Z a y t s e v (@alexey_zaytsev17) Июл 8 2017 в 12:29 PDT

Пользователи соцсети также поздравили пару с Днем семьи, любви и верности. "Алия, пусть ваша семья будет крепкой и счастливой!!" – пожелал спортсменке bainadav. "Поздравляю! Вы меня не знаете, но я все равно желаю всего самого лучшего вашей семье!" – поддержал его alelumiere.

Прогулочка, зарядочка, пузо висит��✌�� Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Июл 3 2017 в 6:45 PDT

Примечательно, что ребенок у Мустафиной и Зайцева появился еще месяц назад, однако чета спортсменов тщательно скрывала ребенка от журналистов. В связи с этим многие фанаты олимпийской чемпионки до сих пор не знают, что у нее родилась дочка. "Я вот смотрю фотки и не понимаю. У нее есть ребёнок? Как давно он родился?" – написал в комментариях пользователь sasha_cactus01.

Уставшие, но невероятно счастливые...��☀️☀️☀️ Публикация от A l e x e y Z a y t s e v (@alexey_zaytsev17) Июн 14 2017 в 8:08 PDT

Напомним, Алия Мустафина и Алексей Зайцев поженились в начале ноября 2016 года. Теперь они живут в Москве, где у олимпийской чемпионки собственная квартира. Еще во время беременности двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях разоткровенничалась перед своими подписчиками в Instagram. "Больше всего хочется на бревно", – написала Алия Мустафина в комментариях к опубликованной фотографии, подразумевая специальный спортивный снаряд.