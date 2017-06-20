В Сеть попали фото располневшей Липницкой
Округлившиеся щечки и намек на второй подбородок выдают хороший аппетит Юлии. Да и свободный крой одежды не скрывает набранных килограммов. Впрочем, ничто не может омрачить радость спортсменки, которая стала счастливой обладательницей жилья в Москве.
Одна из столичных строительных компаний еще в 2014 году заявила, что подарит квартиру чемпионке Олимпийских игр. В 2017-м дом в комплексе "Рассказово" был сдан, и Липницкая стала первым его жильцом, сообщает "РБК-Недвижимость".
"Для меня очень важны близость к природе и тишина", – отметила фигуристка, принимая ключи. "Квартира выходит одной стороной в лес, а другой – в просторный двор. Это именно то, чего я хотела. Порадовали потолки высотой 3,5 метра – ощущается пространство", – добавила она.
Мечты поселиться недалеко от леса были связаны и с увлечением конным спортом. "Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и когда удается выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним", – цитирует Липницкую Sports.ru.
О внутреннем убранстве квартиры девушка еще не думала. "Планов относительно ремонта, интерьеров пока не было. Кроме того, это должно было произойти в 2018 году", – уточнила Юлия.
#yulialipnitskaya pic.twitter.com/RjiTdTosm9— Venus McFly (@annafly13) 19 июня 2017 г.
Напомним, что недавно тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала достижения многих отечественных спортсменов. По ее словам, время олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой уже прошло, но в памяти россиян юная спортсменка останется навсегда.
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