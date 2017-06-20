В Сеть попали фото располневшей Липницкой

Российская фигуристка Юлия Липницкая получила квартиру в Москве за победу в командном турнире Сочи-2014. В интернете появились кадры с этого события – на них спортсменка выглядит заметно поправившейся.

Округлившиеся щечки и намек на второй подбородок выдают хороший аппетит Юлии. Да и свободный крой одежды не скрывает набранных килограммов. Впрочем, ничто не может омрачить радость спортсменки, которая стала счастливой обладательницей жилья в Москве.

Одна из столичных строительных компаний еще в 2014 году заявила, что подарит квартиру чемпионке Олимпийских игр. В 2017-м дом в комплексе "Рассказово" был сдан, и Липницкая стала первым его жильцом, сообщает "РБК-Недвижимость".

Finally a new photo of Julia❤️I love her new look❤️she is always the most beautiful.. I wish her the best for the new season��☀️#ЮлияЛипницкая #figureskating Публикация от Julia Lipnitskayafan���� (@sun_lipnitskayafan) Июн 19 2017 в 6:02 PDT

"Для меня очень важны близость к природе и тишина", – отметила фигуристка, принимая ключи. "Квартира выходит одной стороной в лес, а другой – в просторный двор. Это именно то, чего я хотела. Порадовали потолки высотой 3,5 метра – ощущается пространство", – добавила она.

Beautiful Juia����リプたん����ショートヘア��������ぽっちゃりしてるけど、可愛い����相変わらず美人さん�� . #julialipnitskaya #リプニツカヤ #リプちゃん #юлиялипницкая #ユーリャ Публикация от RUCCHA るっちゃん (@opensesame7070) Июн 19 2017 в 5:42 PDT

Мечты поселиться недалеко от леса были связаны и с увлечением конным спортом. "Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и когда удается выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним", – цитирует Липницкую Sports.ru.

О внутреннем убранстве квартиры девушка еще не думала. "Планов относительно ремонта, интерьеров пока не было. Кроме того, это должно было произойти в 2018 году", – уточнила Юлия.

Напомним, что недавно тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала достижения многих отечественных спортсменов. По ее словам, время олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой уже прошло, но в памяти россиян юная спортсменка останется навсегда.