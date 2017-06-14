Украина устроила скандал на своем этапе чемпионата Европы

Российский боксер Георгий Кушиташвили не сможет принять участие в чемпионате мира из-за пропуска старта в Харькове. Его депортировали из города перед стартом чемпионата Европы (ЧЕ).

Без участия в ЧЕ выйти на мировой этап нельзя. Несмотря на это, спортсмена вместе с членами российской делегации не пустили на Украину. Их отправили обратно в Россию, в течение трех лет запретив посещать украинскую территорию.

"Готовились к чемпионату Европы два цикла… Было проделано много работы, хотели выиграть чемпионат, готовились", – цитирует Кушиташвили Life.ru. Боксер расстроен тем, что пропустит то, к чему долго и усердно готовился.

Спортсмен посетовал на то, что теперь ничего нельзя исправить. "Коллеги говорят, тренируйся дальше, что они мне могут сказать, чем они мне могут помочь, они не в силах что-то исправить", – говорит Кушиташвили.

При этом он подчеркнул, что на Украине заранее знали, кого будут снимать с поезда. Боксера и участников российской делегации сопровождал конвой из пограничников и местной гвардии, которых было не менее 50 человек.

Отметим, чемпионат Европы по боксу начнется 16 июня. Он станет отборочным к чемпионату мира – 2017, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Ранее еще один российский боксер 13 июня стал героем новостей. Как писали Dni.Ru, бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 килограмма по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Сергей Ковалев может получить в гражданство США. Об этом заявил спортивный промоутер Андрей Шкаликов. Однако менеджер экс-чемпиона Эгис Климас данную информацию не подтвердил.