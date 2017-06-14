Олимпийского чемпиона убил алкоголь и снотворное
Экспертиза установила, что в крови спортсмена находились следы алкоголя и снотворного. При этом уровень содержания спиртного был равен 0,188, что значительно выше порога интоксикации.
Известно, что дозировка снотворного также была выше нормы. Как сказано в медицинском отчете, комбинация таких доз алкоголя и снотворного оказалась фатальной для бобслеиста, передает ТАСС со ссылкой на AP.
Отметим, новость о смерти бобслеиста потрясла спортивную общественность, болельщиков, а также друзе бобслеиста. "Вся олимпийская семья шокирована трагической смертью Стивена Холкомба. Он был изумительным спортсменом и отличным человеком. Упорство Стива и его победы стали источником вдохновения для всех нас", – заявил генеральный директор олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.
I am shocked. It is a very sad news. #RIPStevenHolcomb. He was a great person and athlete.#StevenHolcomb #bobsleigh #TeamUSA pic.twitter.com/76u5YUeuUf— Kerstin Lehms (@kerstinlehms) 7 мая 2017 г.
Как писали Dni.ru, Холкомб был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде. О причинах смерти спортсмена долгое время не сообщалось.
Стивен Холкомб завоевал золото Олимпиады 2010 года в соревнованиях четверок, спустя четыре года на Играх в Сочи он получил две бронзовые награды – в двойках и в четверках. Также Холкомб является пятикратным чемпионом мира.
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