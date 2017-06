Олимпийского чемпиона убил алкоголь и снотворное

Экспертиза установила, что в крови спортсмена находились следы алкоголя и снотворного. При этом уровень содержания спиртного был равен 0,188, что значительно выше порога интоксикации.

Известно, что дозировка снотворного также была выше нормы. Как сказано в медицинском отчете, комбинация таких доз алкоголя и снотворного оказалась фатальной для бобслеиста, передает ТАСС со ссылкой на AP.

Отметим, новость о смерти бобслеиста потрясла спортивную общественность, болельщиков, а также друзе бобслеиста. "Вся олимпийская семья шокирована трагической смертью Стивена Холкомба. Он был изумительным спортсменом и отличным человеком. Упорство Стива и его победы стали источником вдохновения для всех нас", – заявил генеральный директор олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

I am shocked. It is a very sad news. #RIPStevenHolcomb. He was a great person and athlete.#StevenHolcomb #bobsleigh #TeamUSA pic.twitter.com/76u5YUeuUf