Украинский футболист забил самый абсурдный автогол (видео)
На опубликованных кадрах видно, как нападающие "Оболонь-Бровар" штурмуют ворота соперников. Последний пас, который должен был привести к голу, перехватил полузащитник украинского клуба "Буковина" Игорь Бойчук.
Спортсмен попытался выбить мяч за пределы поля, но вместо этого метким ударом загнал его в свои ворота. Матч завершился со счетом 1:0.
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