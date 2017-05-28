Медведева покорила японцев зажигательным танцем

Российская фигуристка Евгений Медведева приняла участие в записи популярного в Японии ток-шоу. Спортсменка исполнила зажигательный танец на радость зрителям.

На опубликованных кадрах видно, что Медведева появилась в студии в образе Сейлор Мун – героини известного японского мультфильма. Танец фигуристки привел в восторг зрителей – ей удалось набрать максимальное количество очков. Ролик был опубликован на YouTube.