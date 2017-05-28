Медведева покорила японцев зажигательным танцем
На опубликованных кадрах видно, что Медведева появилась в студии в образе Сейлор Мун – героини известного японского мультфильма. Танец фигуристки привел в восторг зрителей – ей удалось набрать максимальное количество очков. Ролик был опубликован на YouTube.
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