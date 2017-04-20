Футболиста высмеяли за невероятный промах

В матче полуфинала Кубка Болгарии полузащитник футбольного клуба "Лудогорец" Виргил Мисидьян не смог забить мяч в пустые ворота команды "Литекс", несмотря на то, что в момент удара он находился всего в двух метрах от них. Видео, запечатлевшее невероятный промах, стало настоящим хитом в Сети.

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