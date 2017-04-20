Футболиста высмеяли за невероятный промах
Поклонники футбола и просто те, кому на глаза попался ролик с неудачей футболиста, не преминули пошутить по поводу его не самых выдающихся способностей. Впрочем, этот эпизод не помешал "Лудогорцу" выиграть у "Литекса" со счетом 4:0, передает РИА Новости.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене
Также Dni.Ru узнали, кто освобожден от военных сборов