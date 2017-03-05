Российский лыжник Устюгов завоевал серебро на ЧМ

В Финляндии завершился марафон в 50 километров свободных стилем в рамках Чемпионата мира. По итогам соревнований российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро.
Первое место досталось канадцу Алексу Харви – ему далось преодолеть дистанцию за один час 46 минут 28,9 секунды. Третью строчку занял финн Матти Хейккинен.
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