Российский лыжник Устюгов завоевал серебро на ЧМ

В Финляндии завершился марафон в 50 километров свободных стилем в рамках Чемпионата мира. По итогам соревнований российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро.

Первое место досталось канадцу Алексу Харви – ему далось преодолеть дистанцию за один час 46 минут 28,9 секунды. Третью строчку занял финн Матти Хейккинен.