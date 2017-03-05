Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ
Видео гола уже было признано вечным хитом YouTube. Вратарь "Баффало" Робин Ленер заявил, что россиянин перехитрил его. "Что сказать? Я сыграл плохо. Не секрет, что я не лучшим образом играю на буллитах", – цитирует его пресс-служба НХЛ.
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