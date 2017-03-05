Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ

Российский хоккеист клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров обеспечил победу своей команде в матче с "Баффало" изящно разыгранным буллитом. Он забросил шайбу вратарю между ног.

Видео гола уже было признано вечным хитом YouTube. Вратарь "Баффало" Робин Ленер заявил, что россиянин перехитрил его. "Что сказать? Я сыграл плохо. Не секрет, что я не лучшим образом играю на буллитах", – цитирует его пресс-служба НХЛ.