Американцы выдавливают Илюмжинова из FIDE

Пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE) опубликовала сообщение, что президент организации Кирсан Илюмжинов объявил об уходе в отставку. При этом сам чиновник опроверг эту информацию и заявил, что его хотели подставить.

"В конце заседания совета федерации в Афинах 26 марта господин Кирсан Илюмжинов объявил об уходе в отставку с поста главы FIDE. Президентский совет проинформирован об этом решении, в апреле пройдет экстренное заседание", – сообщила пресс-служба организации.

Спустя недолгое время эту информацию опроверг сам президент FIDE Кирсан Илюмжинов. Он заявил, что не планирует покидать свой пост, и обвинил в провокации американцев.

"Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой", – цитирует его ТАСС.

Также глава спортивной организации отметил, что "кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное". "Это не соответствует действительности, такой вопрос на заседании президентского совета не поднимался", – пояснил он.

При этом Кирсан Илюмжинов признал, что "некоторые члены президентского совета" пытались выдавить его с должности. "(Это. – Прим. ред.) те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки", – цитирует его "Р-Спорт". Он добавил, что этот вопрос хоть и обсуждался "кулуарно", но официально не поднимался.

Кирсан Илюмжинов – первый президент Республики Калмыкия. Он возглавил Международную шахматную федерацию в 1995 году. Политик напомнил о себе в 2016 году, когда рассказал о встрече с инопланетянами. "Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. И я переместился на корабль, тарелка", – вспоминал он.

