Илюмжинов раскрыл подробности встречи с инопланетянами

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал о встрече с инопланетянами. По его словам, контакт произошел в Москве в 1997 году.

Занимающий в то время должность президента республики Калмыкии Илюмжинов отметил, что удивительное происшествие случилось, когда он находился в своей квартире. По его словам, он побывал на инопланетном корабле.

Такого развития событий ничто не предвещало. "Я приехал со встречи, почитал книгу, телевизор посмотрел. Все, лег спать вроде бы", - цитирует президента FIDE телеканал "Звезда". "Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. Коридор. И я переместился на корабль, тарелка", – отметил Илюмжинов.

Позже он, анализируя произошедшее, сомневался – не сон ли это? Однако, по его словам, есть свидетели, которые видели, что мужчина дома отсутствовал. Он утверждает, что четко ощущал происходящее.

Илюмжинов даже описал представителей иной цивилизации. По его словам, они были желтого цвета. Более того, президент FIDE в деталях вспомнил разговор с визитерами. "Начитавшись фантастических книг, спросил их: "Слушайте, ну, у вас тут час, а у нас тысяча лет пройдет. Я вернусь, там совсем другая земля будет. Я не найду тех людей, с которыми я работал". Они говорят: "Нет, нормально все будет", – поделился Илюмжинов.

Инопланетяне рассказали президенту FIDE, что до сих пор не вступили в контакт с землянами, поскольку люди к этому еще не готовы. "Вы же с муравьями не общаетесь, вы еще на том зачаточном уровне", – вспоминает Илюмжинов слова представителей высшего разума.

Об удивительном событии он рассказал Борису Ельцину, в то время являвшемуся президентом России. "Он говорит: "Ну прилетел – прилетел, иди работай", – резюмировал Илюмжинов.