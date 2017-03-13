Президенту ЦСКА отрезали палец

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер потерял средний палец правой руки. Чиновник от спорта получил серьезную травму на прогулке с собакой.

Руководитель армейского футбольного клуба вышел на улицу, чтобы выгулять свое домашнее животное. Однако ежедневный променад обернулся настоящим несчастьем.

Неожиданно пес Гинера совершил резкий рывок, и перекрутившийся поводок травмировал палец хозяина. В результате президенту ЦСКА пришлось ампутировать поврежденный палец, передает Life.ru.

Отметим, 28 февраля ЦСКА продал название своего стадиона Внешэкономбанку (ВЭБу). Стадион столичного футбольного клуба ЦСКА (Москва) получил название "ВЭБ Арена". Ранее он был известен как "ЦСКА Арена".

Соглашение было подписано в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума президентом ПФК "ЦСКА" Евгением Гинером и председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, передает РБК.

Когда именно стадион будет переименован официально, стороны обещают объявить в текущем году. Детали сделки еще обсуждаются. "ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте", – отметил Гинер.

Напомним, 56-летний Евгений Гинер руководит футбольным клубом с 2001 года. При нем армейцы шесть раз становились чемпионами России и выиграли Кубок УЕФА 2005.