Березуцкий отказался играть за сборную

Известный российский футболист, 34-летний защитник Василий Березуцкий объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Спортсмен рассказал, что решение далось ему нелегко.
"Взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА" – гласит текст заявления футболиста, опубликованного на сайте Российского футбольного союза. Всего Василий Березуцкий провел 101 матч за национальную сборную, забив при этом пять мячей.
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