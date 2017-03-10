Березуцкий отказался играть за сборную

Известный российский футболист, 34-летний защитник Василий Березуцкий объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Спортсмен рассказал, что решение далось ему нелегко.

"Взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА" – гласит текст заявления футболиста, опубликованного на сайте Российского футбольного союза. Всего Василий Березуцкий провел 101 матч за национальную сборную, забив при этом пять мячей.