Француз забил самый курьезный гол года

Гол, забитый за "Ньюкасл Юнайтед" французским футболистом сенегальского происхождения Мохамедом Диаме, СМИ назвали "самым курьезным" не только за сезон, но и за весь год. Речь идет о подаче углового в матче с "Брайтоном" на 80-й минуте.

После розыгрыша мяча голкипер отбил его прямо в ноги футболиста "Ньюкасла" Кристиана Атсу. Вместо удара по воротам у него получился пас нападающему Дэрилу Мерфи. Тот в одно касание перекинул мяч Диаме, от ноги которого он отлетел прямо в ворота. Этот эпизод изменил ход всего матча: до 80-й минуты "Брайтон" вел со счетом 1:0, но в итоге уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

"Сумасбродный", "странный", "глупый", "экстраординарный" – такими эпитетами наградили этот гол в СМИ и социальных сетях. "Самая счастливая случайность в истории! "Ньюкасл" забивает гол в три ноги, который сбивает с толку всех", – пишет издание Eurosport UK.