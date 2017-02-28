Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака

Российский спорт понес тяжелую утрату. В ночь на 28 февраля после продолжительной болезни скончался выдающийся хоккеист и хоккейный функционер Владимир Петров, игравший в легендарной тройке в ЦСКА и сборной СССР с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

Партнер Петрова по клубу ЦСКА и сборной СССР по хоккею Борис Михайлов ранее рассказал, что легендарный нападающий умер от рака. Однако сын двукратного олимпийского чемпиона Максим Петров назвал другую причину смерти отца, сообщает Lenta.ru.

"Он давно болел. У него были проблемы с легкими, они начались еще 20 лет назад. Сейчас сердце отца не выдержало. Сообщения о раке, которые появились в газетах, не соответствуют действительности", – заявил сын спортсмена.

Напомним, что обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр Владимир Петров девять раз становился чемпионом мира в составе сборной СССР. Он также 11 раз вместе с ЦСКА выигрывал чемпионат страны. Похороны легендарного спортсмена состоятся 2 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Тем временем свои соболезнования родным Владимира Петрова выразил вице-премьер Виталий Мутко. Он, в частности, отметил, что тот был добрым и отзывчивым человеком. "До последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина – огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея", – подчеркнул Мутко.

Другие выдающиеся представители российского спорта также прокомментировали смерть знаменитого хоккеиста. "Мне представилась честь поиграть с такими великими людьми, как Михайлов, Петров, Харламов. Это была сильнейшая тройка Советского Союза. Владимир Петров внес неоценимый вклад в развитие российского хоккея", – сказал олимпийский чемпион, тренер по хоккею Сергей Шепелев.

Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк в свою очередь поделился воспоминаниями о работе со Владимиром Петровым. "Ушел из жизни легендарный центрфорвард ЦСКА и сборной СССР по хоккею", – сказал он. По словам Третьяка, Федерация хоккея России приняла решение, что с будущего года Кубок Высшей хоккейной лиги будет называться “Кубком Владимира Петрова”, сообщает Life.ru.

По словам актера Артема Федотова, сыгравшего Петрова в фильме "Легенда №17", смерть знаменитого хоккеиста стала "страшной потерей" для советского и российского хоккея. "Этот человек был легендой с большой буквы, работал с такими замечательными людьми, как Анатолий Тарасов, Борис Михайлов и Валерий Харламов. У Петрова было чему поучиться, это великий человек", цитирует слова Федотова ТАСС.